Duur verlies voor zwak NAC met rood voor coach Steijn

NAC heeft vrijdagavond de uitwedstrijd tegen FC Volendam met 2-1 verloren. Een dure nederlaag voor de Bredase ploeg in de strijd om directe promotie, want de concurrentie pakte wel punten. NAC-trainer Maurice Steijn werd al na acht minuten met een rode kaart naar de tribune gestuurd. Vier zaken die opvielen in Volendam.

1. Valse start met tegengoal en rode kaart

NAC keek in Volendam al heel snel tegen een achterstand aan. Via een aanval op de linkerflank kon de thuisploeg in de achtste minuut de bal voorzetten waarna Samuele Mulattieri de bal binnen liep. Dat was nog maar het begin van de valse start van NAC, want meteen na het doelpunt werd coach Maurice Steijn door arbiter Van Boekel met een rode kaart (eerst geel) naar de tribune gestuurd. Steijn maakte stampij omdat hij vond dat zijn aanvoerder Dion Malone naar beneden werd getrokken.

2. NAC wordt weggespeeld

Na het slechte begin kon NAC de rug in de eerste helft maar moeilijk rechten. Zonder de geblesseerde Lex Immers, hij werd vervangen door Anco Jansen, werden de Bredanaars eigenlijk weggespeeld door de thuisploeg. De Volendammers hebben een van de best voetballende teams in de KKD en dat lieten ze bij vlagen zien. De mogelijkheden waren er maar ze verzuimden om de score uit te breiden, waardoor NAC in de wedstrijd bleef.

3. Opnieuw deksel op de neus

Net als de week ervoor was het aan NAC om na de rust op karakter de wedstrijd alsnog naar zich toe te trekken. Helmond Sport werd toen tenauwernood in extremis met 3-2 verslagen en ook in Breda wekte NAC voor rust ook niet echt de indruk dat het direct wil promoveren door beslag te leggen op de tweede plek.

Terwijl FC Volendam de betere ploeg bleef in die tweede helft en opnieuw kansen kreeg, kwam NAC in de 63e minuut toch op gelijke hoogte. Bij een spaarzame Bredase aanval dribbelde Mounir El Allouchi door de Volendamse defensie en schoot uiteindelijk de 1-1 in de korte hoek binnen.

Maar FC Volendam sloeg kort daarna alweer terug. In de 68e minuut ging een voorzet vanaf links dwars door de defensie van NAC en kon Samir Ben Salam eenvoudig binnen tikken, 2-1. NAC kwam deze klap niet meer te boven.

4. Geen clubrecord en slechte zaken

Door het verlies in Volendam heeft NAC het clubrecord van zeven gewonnen wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie niet kunnen verbreken. Nummer acht bleek vrijdagavond een brug te ver. Jammer, maar erger is het puntverlies dat de ploeg leed in de strijd om de tweede plaats die recht geeft op directe promotie naar de eredivisie. Van dat doel is de NAC na een mooie inhaalslag weer verder verwijderd, want ht elftal zakt af naar een vierde plek op de ranglijst. En daar kan het na de verliespartij tegen FC Volendam alleen zichzelf de schuld van geven.

