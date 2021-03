‘Sporters als Mathieu van der Poel worden eens in de 25 jaar geboren’

Mathieu van der Poel is topfavoriet in Milaan-San Remo (foto: OrangePictures). vergroot

Mathieu van der Poel is één van de grote favorieten voor de winst van Milaan-San Remo. Hennie Kuiper hoopt dat Van der Poel wint en hij daardoor zaterdag aan het einde van de middag niet meer de laatste Nederlandse winnaar van de Italiaanse koers is. De kans is groot volgens Kuiper, al moet er in zijn ogen ook niet te makkelijk over gedacht worden.

“Er zijn er een stuk of 20 à 25 die zo kunnen winnen”, zegt Kuiper over Milaan-San Remo. “Wat is favoriet zijn? Als je kijkt naar de kopmannen van de ploegen en de erelijsten bekijkt, dan word je daar stil van. En het is ook niet eenvoudig. In wielrennen gaat het ook om tactiek en techniek. Als je kijkt naar de Poggio, is de afdaling heel belangrijk. Je mag niet te overmoedig zijn, dan mis je een bocht en is het ook klaar.”

Maar als Kuiper kijkt naar de absolute topfavorieten, dan staat Van der Poel samen met Wout van Aert en Julian Alaphillipe hoog. “Er zijn drie superfavorieten. Daar kun je niet omheen. En Van der Poel is er daar één van. Hij is zwaar favoriet. Als je ziet hoe hij tekeer gaat… Wat hij in zijn kop heeft, dat gaat gebeuren. En dat is meteen ook wel een valkuil, ook voor de liefhebbers die kijken. Hij is fantastisch en doet zijn stinkende best. Maar hij is ook maar een mens.”

"Hij gaat niet over één nacht ijs, hij gaat ook echt niet onbezonnen te werk."

Van der Poel lijkt soms ook te koersen als een mens, niet als een machine die volgestopt is met tactische informatie. Soms lijkt hij op gevoel een keuze te maken om alleen verder te rijden, solo richting de finish te gaan. “Maar hij gaat niet over één nacht ijs, hij gaat ook echt niet onbezonnen te werk”, zegt Kuiper over de fraaie solo’s die de alleskunner op de fiets al liet zien in zijn carrière. “Hij is echt wel slim. En het is ook het mooie aan hem, hij verbaasd ons steeds weer. Dat maakt hem ook zo geliefd. Soms lijkt het onmogelijk, toch doet hij het.”

En dus kan het zaterdag ook gebeuren, al moet Van der Poel wel zijn geduld bewaren en niet te vroeg gaan. “Hij kan in Milaan beginnen, maar dat lijkt me geen verstandige tactiek. Je moet eerst het bordje van een ander leegeten en dan pas toeslaan."

"Eigenlijk moet Van der Poel iemand anders de kastanjes uit het vuur laten halen."

"Normaal gesproken moet je wachten tot de beklimming van de Poggio. Daar kun je kijken hoe de kaarten liggen en of je zelf goede kaarten hebt. Je moet dan ook om je heen kijken. Het moment moet goed zijn, voor jezelf en ook qua situatie. Eigenlijk moet je iemand anders de kastanjes uit het vuur laten halen”, zegt Kuiper, die zelf in 1985 als eerste over de streep van het wielermonument kwam.

Van der Poel zou het kunnen. En dan? Waar ligt zijn top, wat kan hij als veelvraat allemaal nog meer pakken? “Ik denk dat we naar het moment moeten kijken en moeten genieten van wat hij doet. Hij weet zelf ook nog niet wat hij kan. Hij kan nog groeien, maar de vraag is hoe ver. Laat hem wat grote rondes betreft ook een beetje met rust. We zien wel of hij daar ooit voor een klassement kan gaat, dat is toekomstmuziek. We moeten gewoon van hem genieten. Dat doe ik ook, zeker. Het is fenomenaal. Dit soort sportmensen worden eens in de 25 jaar geboren, het is eigenlijk onvoorstelbaar wat hij doet.”

