Bewoner klimt dak van zijn huis op na melding schoorsteenbrand

Met behulp van een hoogwerker werd de schoorsteenbrand in Budel-Schoot gedoofd (foto: WdG/SQ Vision). vergroot

De bewoner van een huis aan de Grootschoterweg in Budel-Schoot is vrijdagnacht zelf het dak van zijn huis opgeklommen omdat daar een schoorsteenbrand woedde. De brand was rond halftwee door surveillerende agenten ontdekt.

De agenten maakten de bewoner daarop wakker en waarschuwden ook de brandweer. De bewoner twijfelde geen moment en ging zelf via het dak naar de schoorsteen om te kijken wat er mis was.

Doven

Toen de brandweer aankwam, werd de bewoner verzocht het dak te verlaten. De man gaf daar gehoor aan en klom via een dakkapel en ladder weer terug naar beneden.

Via een hoogwerker is de schoorsteenbrand uiteindelijk door de brandweer gedoofd.

Vanwege de schoorsteenbrand in Budel-Schoot werd de brandweer opgeroepen (foto: WdG/SQ Vision). vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.