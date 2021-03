Mike Trésor over het seizoen van Willem II: 'Zeer gek, maar ook leerzaam'

Zeljko Petrovic en Mike Trésor na het gelijkspel tegen FC Twente (foto: OrangePictures). vergroot

Mike Trésor was vorig seizoen de gevierde man bij Willem II. Van de goed draaiende ploeg was hij de architect. Dit seizoen is alles anders. Er wordt in de strijd tegen degradatie iets anders gevraagd van de spelers van de club uit Tilburg. Dat weet Trésor zelf ook. Hij heeft zich aangepast en is de laatste weken als basisspeler ook weer belangrijk.

Fabian Eijkhout Geschreven door

De Belg begon dit kalenderjaar nog met de volle negentig minuten speeltijd tegen VVV, daarna zat hij een periode vaker op de bank dan hem lief was. “Als je een bepaalde periode een plek in het elftal hebt en je raakt die kwijt, is dat mentaal wel een tik. Zeker als het slecht gaat”, zegt Trésor eerlijk. Die tik was maar op één manier te verwerken, de basisplaats weer terugkrijgen. “Je moet je terug knokken in het team. Je moet je uiterste best doen. Week in, week uit. Om te zorgen dat je weer in de ploeg komt.”

Het is niet dat Trésor in zo’n situatie thuis continue aan het malen is. “Maar zodra ik op het trainingscomplex ben, doe ik mijn best. Ik moet het op het veld tonen. Dat is de enige manier dat ik kan laten zien dat ik graag wil spelen. En dan is het hopen op een kans.”

"Ik ben op een normale en gepaste manier gaan vragen waarom ik op de bank zat."

Na de wedstrijd tegen FC Utrecht hoorde Trésor dat hij tegen ADO Den Haag weer op de bank plaats moest nemen. Hij klopte toen wel aan bij trainer Zeljko Petrovic. “Ik vroeg me af wat de reden was. Dat ben ik op een normale en gepaste manier gaan vragen. Ik kreeg te horen dat het een tactische keuze was. Dan moet je gewoon je best doen als je mag invallen. Dan moet je het laten zien, anders heeft het ook geen nut om op de deur te kloppen.”

Trésor greep zijn kans, de laatste weken is hij belangrijk met doelpunten en assists. Maar zo frivool als het vorig seizoen was, is het nu niet. De voetbalacties, vaak vol risico, verdwijnen echter niet voor altijd uit zijn spel. “Nee! Dat zijn mijn kwaliteiten, die moet ik blijven houden. Maar je moet het nu omdraaien naar het team toe. Je moet nu niet alleen op bepaalde momenten of in balbezit actief zijn. Je moet je verdedigende taak sowieso invullen, maar in deze situatie moet je nog meer bijdragen op dat gebied.”

"Een zeer gek jaar, maar ook zeer leerzaam."

Dit seizoen is voor Trésor één groot leermoment. Van Europees voetbal naar degradatievoetbal. “Zeer gek, maar ook zeer leerzaam. En daarbij ook heel lastig”, zegt hij als hij terugkijkt naar de afgelopen maanden. “Je moet elke dag met jezelf bezig zijn en je uiterste best doen om zoveel mogelijk bij te kunnen dragen aan het team.”

Het degradatievoetbal past niet bij de voetballer die Trésor is. Maar voor zijn eigen toekomst is het misschien heel goed dat hij het nu meemaakt. Zijn eigen toekomst is nu echter niet van belang. Het is duidelijk waar het in Tilburg nu wel om draait: handhaving.

“Ik denk dat we als team goed bezig zijn. Het vertrouwen groeit. Dat moeten we vasthouden”, zegt hij opgewekt. Te beginnen tegen Vitesse, zondagmiddag. Een wedstrijd waar Willem II op papier weinig te verliezen heeft. “We nemen mee wat we mee kunnen nemen. In de Eredivisie blijven, dat is het belangrijkste nu. Daar gaat het allemaal om.”

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.