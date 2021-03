Naakte man veroorzaakt overlast op A27 bij Oosterhout, weg tijd afgesloten

Een naakte man veroorzaakte zaterdagochtend overlast op de A27 bij Oosterhout. Omdat hij over de weg liep, werd de A27 in beide richtingen afgesloten door rode kruisen op de matrixborden.

De man is volgens een ooggetuige door meerdere agenten overmeesterd en in een ambulance weggebracht.

Traumaheli

Waarom de man over de snelweg liep en waarom hij naakt was, is niet duidelijk.