Nepagenten praten zich binnen in zorgcentrum in Dongen

Twee nepagenten, een man en een vrouw, hebben zich zaterdagochtend bij een zorgcentrum in Dongen naar binnen gepraat. De man zou een politielegitimatiebewijs hebben laten zien.

Signalement

De man wordt zo'n 25 jaar oud geschat. Hij is 1,75 meter lang, heeft rossig haar, droeg een grijs shirt met een Nike-logo, een blauwe broek en een rugzak. De vrouw wordt ook 25 jaar oud geschat. Zij is blank en ook 1,75 meter lang. Zij heeft blond haar, wat ze in een knot droeg. Ook zij droeg een grijze trui. Ze waren allebei op de fiets.