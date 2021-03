Hoera, het is lente! En volgende week wordt het ook een stukje warmer

Lentekriebels (foto: Ab Donker). vergroot

De lente is begonnen met een stralende dag met nauwelijks een wolkje aan de helblauwe lucht. Alleen de temperatuur stelt nog een beetje teleur. Gelukkig komen we vanaf volgende week weer in de dubbele cijfers.

Natuurlijk waren we ook wel een beetje verwend met bijna 20 graden in de tweede helft van februari. Dag na dag sneuvelden er warmterecords, maar dat zijn we alweer bijna vergeten. Ondertussen hebben we te maken met nachtvorst en blijft de maximumtemperatuur steken rond de 8 graden. Wel is er flink wat ruimte voor de zon en blijft het overal droog bij een zwakke tot matige noordwestenwind.

Dit weekend verandert er niet veel al kan er zaterdagnacht her en der een buitje vallen, maar dankzij de bijbehorende wolken gaat het in ieder geval niet meer vriezen.

Weerplaza kijkt ook verder vooruit. Na het weekend gaat de middagtemperatuur omhoog. Vanaf woensdag verwachten ze anderhalve week lang maxima van tussen de 12 en 15 graden. Met een beetje zon, een beetje bewolking, een beetje regen. Van alles een beetje dus, alleen voorlopig geen nachtvorst meer.

Heb je mooie foto's van deze eerste lentedag? Mail ze naar [email protected]

Vroege lentezon in Valkenswaard (foto: Kurt Goyarts) vergroot

De tulpenboom staat volop in de knop in Breda (foto: Henk Voermans). vergroot

Zonsopkomst in Budel (foto: Ben Saanen). vergroot

De dag begon koud (foto: Ab Donker). vergroot

De narcissen staan volop in bloei (foto: Jolanda Pelkmans). vergroot

De katjes staan weer aan de bomen (foto: Ben Saanen). vergroot

Het kan ook anders: het begin van de lente in 2013 (foto: Henk Voermans). vergroot

