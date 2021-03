Wachten op privacy instellingen... Bloemenkrans op een truck voor Arno (foto door: Lola Zopfi). Volgende Vorige vergroot 1/2 Erehaag van trucks voor overleden Arno (43): 'Een echte vrachtwagenman'

Arno Somers uit Vessem was een 'vrachtwagenman in hart en nieren'. Hij overleed een week geleden onverwachts aan een darminfarct. Zaterdagmiddag namen zijn collega's, vrienden en familie op een bijzondere manier afscheid met een erehaag van zo'n vijftig vrachtwagens.

Lola Zopfi Geschreven door

Het is doodstil in Vessem als de vrachtwagen met de kist van Arno de hoek om komt rijden. Langs de weg staan zijn collega's met hun trucks van Van der Heijden Transport in Hapert. "Een erehaag precies zoals hij dat wilde", vertelt collega Koen de Nijs emotioneel. "Arno was een vrachtwagenman in hart en nieren. Hij zei altijd al dat als hij ooit zou overlijden, dat hij dan een erehaag wilde."

Arno kwam zo'n vijftien jaar geleden bij Van der Heijden Transport werken. Eerst als internationaal chauffeur. Later deed hij de planning op kantoor. "Het was een bijzondere man", vertelt de Nijs. "Hij had echt een hart van goud en stond altijd voor iedereen klaar."

Paul staat zaterdagmiddag ook in de erehaag. Hij hielp bij het organiseren van het afscheid. "Ik kwam Arno regelmatig tegen in Vessem", vertelt hij. "We stonden vaak samen een biertje te drinken in het dorp hier."

Hij vertelt dat het overlijden van Arno heel onverwachts kwam. "Het begon plotseling met buikpijn en dat werd steeds erger. In het ziekenhuis bleek dat hij een darminfarct had. Toen was hij helaas niet meer te redden." Arno is 43 jaar oud geworden.

