LocHal stelt dagelijks 100 werkplekken beschikbaar voor studenten

Een studeerplek in de Lochal (foto: Omroep Brabant). Foto: Omroep Brabant. Volgende Vorige vergroot 1/2 Een studeerplek in de Lochal (foto: Omroep Brabant).

Na een jaar lang thuisstudie komt er voor Tilburgse studenten een nieuwe mogelijkheid om zich volledig te kunnen richten op de studie. De bibliotheek de LocHal stelt sinds zaterdag per dag 100 studieplekken beschikbaar.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

HBO's en universiteiten zijn al een jaar lang grotendeels gesloten. Studenten volgen colleges en doen opdrachten vanuit hun kamer. Na maanden aan thuisstudie komen voor veel studenten de muren op hen af. De LocHal biedt hen een alternatief.

Groen licht

Afgelopen donderdag kregen Birgit Van der Wiel en haar collega’s groen licht van de gemeente Tilburg om de werkplekken te realiseren. Om die toestemming te krijgen was een speciale opheffing nodig van de coronamaatregelen. Want ook bibliotheken mogen tijdens de lockdown officieel alleen open om boeken af te halen.

'’Zodra we toestemming kregen zijn we meteen van start gegaan om de boel te promoten op social media'', zegt Van der Wiel. Zij werkt voor de afdeling communicatie van de Bibliotheek Midden-Brabant, waar de LocHal er een van is.

Reserveren

Er zijn vijftig plekken gemaakt waar studenten door het hele gebouw kunnen werken. Die kunnen ze huren in twee dagdelen: 's ochtend of 's middags. De 22-jarige Marijn studeert journalistiek en was er als de kippen bij om zaterdag een plaats te reserveren. ‘’Ik las vrijdagochtend dat ik vanaf negen uur kon bellen’’, zegt hij. ‘’Om twee over negen hing ik aan de lijn. Ik mag al een jaar niet meer op Fontys komen en studeren in mijn studentenkamer is na zo lang echt niet fijn meer.’’

In een glazen hok van één bij twee meter mag Marijn 3,5 uur doorbrengen. Niet meer en zeker niet minder. ‘’Ik moet hier ook echt 3,5 uur blijven. Ik mag alleen even uit het hok om naar de wc te gaan'', zegt hij.

‘’Maar ergens is dat ook wel goed dat ik aan die tijd vastzit. Daardoor kan ik me goed focussen en zijn er ook geen afleidingen. Thuis kan ik toch makkelijk de tv aanzetten of aan de praat raken met huisgenoten.''

Niet storm

De actie loopt nog niet meteen storm, maar Van der Wiel verwacht dat het volgende week wel wat drukker wordt. ''We hebben het wel zo geregeld dat je maximaal een dag vooruit kan reserveren. Het zou natuurlijk niet eerlijk zijn als studenten nu al een hele week volboeken.''

Niet voor iedereen

De werkplekken zijn niet voor iedereen zomaar beschikbaar. Wie voor zijn werk thuiswerkt en denkt zo in alle rust wat uurtjes te kunnen maken, komt bedrogen uit. ‘’We hebben van de gemeente alleen toestemming gekregen voor studenten’’, zegt Van der Wiel. ‘’De gemeente voelde zelf ook dat de nood hoog was bij studenten en op deze manier bieden we een oplossing. Studenten moeten dan ook hun studentenpas laten zien.’’ Ook scholieren zijn niet welkom.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.