Bijzondere kwekerij komt door coronacrisis niet van planten af

Ongeveer zeven jaar geleden openden Peter en Pascale de deur van hun kwekerij in Wernhout. Hun doel: mensen kennis laten maken met minder bekende plantensoorten. Inmiddels worden er duizenden planten per jaar gekweekt, maar door de coronacrisis blijven ze ermee zitten.

“Ons doel is om bijzondere planten aan te bieden in drie segmenten. Eetbare planten, bloemetjes & bijtjes en vogelvriendelijk”, zegt Peter Vanlaerhoven die samen met Pascale Matthijssen kwekerij Lowgardens heeft opgezet.

Van Laerhoven: “Hier komen vooral natuurliefhebbers en mensen die echt iets speciaals zoeken voor hun tuin. We hebben een verzamelaarsdag waar veel mensen uit Nederland en België op af komen. De bekende soorten kweken wij niet. We kijken vooral of een plant naast sierwaarde ook gebruikswaarde heeft: zijn ze eetbaar, hebben ze medicinale waarde hebben of zijn het insecten- of vogellokkers?"

Er zijn 800 pakketten samengesteld met in elk vijf planten. Een greep uit het aanbod: in het eetbare pakket zit de lonicera caerulea ofwel de honingbes. “Die smaakt trouwens niet naar honing, maar is een beetje zoetzuur. Het is een hele vroege bes die begin juni al blauwe bessen aflevert.” Verder zit in het bloemetjes en bijtjespakket bijvoorbeeld de Ligustrum strongylophyllum. “Dat is een rijk bloeiende heester waar veel insecten op afkomen.”