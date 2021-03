Frans Bauer kondigt nieuwe muziek aan: 'Maanden aan gewerkt'

Frans Bauer in Brabants Bont. vergroot

Frans Bauer komt op korte termijn met een nieuw album. Dat laat hij weten in een Instagramfilmpje, dat opgenomen is in de parkeergarage bij zijn platenmaatschappij.

Malini Witlox Geschreven door

"Vandaag is een hele bijzondere dag. Ik ben hier in catacomben van platenmaatschappij NRGY en ga vandaag mijn allernieuwste nummers laten horen aan de platenfirma", zo zegt Frans terwijl hij een oranje usb-stick toont.

"Maandenlang heb ik hier tijdens corona in de studio aan gewerkt samen met mijn producent. Op dit usb-stickje staat al mijn nieuwe materiaal en die gaan we straks keihard door de speakers laten horen." De platenmaatschappij mag dan hun mening geven.

"En dan hoop ik dat er binnenkort heel snel iets nieuws uit gaat komen", zegt Frans. "Bereid je maar voor op gezellige vertrouwde Frans Bauermuziek."

