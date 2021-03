RKC pakt broodnodige zege tegen FC Groningen

RKC viert feest na het doelpunt van Thijs Oosting (Foto: OrangePictures) vergroot

RKC heeft in eigen huis een broodnodige zege geboekt op FC Groningen. De Waalwijkers stonden na een kwartier al op een 2-0 voorsprong. Ondanks dat de aansluitingstreffer voor rust viel, bleef de thuisploeg op de been en won ze uiteindelijk met 3-1. Dankzij de overwinning slaat RKC weer een gat van vijf punten naar de onderste ploegen. Wat viel er verder op in Waalwijk?

1. Cadeautjes

Ondanks dat de lente dit weekend is begonnen, speelde FC Groningen zaterdagavond voor Sinterklaas in Waalwijk. De nummer zes van de Eredivisie weet het dit seizoen elke eredivisieploeg lastig te maken en was op voorhand de favoriet in de confrontatie met RKC. Toch werd het de nummer veertien van de ranglijst erg makkelijk gemaakt in de openingsfase van de wedstrijd.

Allereerst was het Ko Itakura die de bal simpel in de voeten schoof van Anas Tahiri. De aanvoerder twijfelde niet en stuurde Thijs Oosting op weg naar het doel. De spits bleef oog in oog met doelman Sergio Padt rustig en maakte zijn eerste doelpunt in de Eredivisie.

Wie dacht dat het bij één cadeautje bleef van de Groningers kwam bedrogen uit. Want tien minuten later was het Bart van Hintum die de bal cadeau gaf aan Oosting. De spits had wederom een vrije doortocht naar het doel en maakte zijn tweede doelpunt van de avond. Een droomstart voor de thuisploeg dat na een kwartier al een 2-0 voorsprong had.

2. Kantelpunt

RKC speelde het eerste halfuur erg goed voetbal en ging vol gas in de aanval. FC Groningen kwam niet van eigen helft af en werd volledig vastgezet door de thuisploeg. Het was de Brabanders misschien zelfs kwalijk te nemen dat er in het eerste halfuur 'maar' twee keer werd gescoord. Vooral Thijs Oosting leek na zijn eerste doelpunt los te zijn. De spits was voortdurend aanspeelbaar, werkte hard en kreeg de nodige kansen.

Toch kwam er na dertig minuten een kantelpunt in de wedstrijd. Eerst was het Groningen-aanvaller Alessio Da Cruz die een uitgelezen mogelijkheid niet wist te benutten. Het was een waarschuwing waar RKC niks mee deed want een paar minuten later was het wederom een voorzet van de rechterkant die een terecht kwam bij een Groningen-speler. Ahmed El Messaoudi schoot de bal randje zestien stijf in de kruising en bracht de spanning terug in de wedstrijd.

Het zorgde ervoor dat het vertrouwen van de thuisploeg een deukje kreeg. FC Groningen nam het initiatief en werd gevaarlijker. Voor RKC werd het wat meer tegenhouden en hopen op een uitbraak.

3. Inzet

Ondanks dat RKC terug werd gedrukt op eigen helft ontbrak het de thuis ploeg niet aan inzet. Waar het in de wedstrijden tegen concurrenten ADO en Sparta het erg tam was, laat RKC tegen subtoppers FC Utrecht en FC Groningen zien dat het naast goed voetballen ook op inzet een tegenstander kan aftroeven.

Veel tweede ballen waren voor de thuisploeg dat het ene moment met hangen en wurgen overeind beef en het andere moment er gevaarlijk uitkwam en behoorlijke kansen kreeg. Richard van der Venne was dichtbij de 3-1 terwijl FC Groningen-speler Kian Slor een kans voor een haast open doel op de paal schoot. Een moment waarbij doelman Kostas Lamprou zichzelf blesseerde tegen diezelfde paal. Gelukkig voor de Waalwijkers kon de RKC-goalie na een blessurebehandeling verder. De actie van Lamprou liet maar eens zien dat de thuisploeg er alles voor over had vandaag weer eens een goed resultaat te halen. Dat goede resultaat kwam er doordat Sylla Sow vijf minuten voor tijd de wedstrijd op slot gooide door een voorzet van Said Bakari binnen te schieten.

