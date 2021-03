Uitslaande brand verwoest chalet: 'We vreesden voor bewoner en kinderen'

Wachten op privacy instellingen... De brandweer bestreed het vuur op camping De Zwarte Bergen in Luyksgestel (foto: Rico Vogels/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 Chalet camping Luyksgestel door brand verwoest

Een chalet op camping De Zwarte Bergen in Luyksgestel is zondagochtend in vlammen opgegaan. Het vuur werd rond zes uur ontdekt.

"In eerste instantie werd gevreesd dat de bewoner en twee kinderen nog in de chalet zouden zijn", vertelt een ooggetuige. "Maar dat bleek gelukkig niet het geval."

Onderzoek

De andere campinggasten die wonen in de lijn waar de rook naartoe waaide, werd verzocht ramen en deuren te sluiten. Hoe het vuur kon uitbreken, wordt onderzocht.

De chalet in Luyksgestel ging volledig in vlammen op (foto: Rico Vogels/SQ Vision). vergroot

Van de chalet in Luyksgestel bleef slechts een geraamte over (foto: Rico Vogels/SQ Vision). vergroot

Van de chalet op de camping in Luyksgestel bleef niets over (foto: Rico Vogels/SQ Vision). vergroot

