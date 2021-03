Automobilist die huis in Eindhoven binnenreed, is nog altijd spoorloos

De politie doet onderzoek bij het huis aan de Fagotstraat (foto: Arno van der Linden/SQ Vision). vergroot

De automobilist die zaterdagochtend een huis aan de Fagotstraat in Eindhoven binnenreed en er daarna vandoor ging, is nog altijd spoorloos. Dat laat een politiewoordvoerder zondagochtend weten. Buurtbewoners zijn ervan overtuigd dat er sprake is van een aanslag.

"Toen ik uit het raam keek, zag ik de auto keer op keer op het huis inrijden", vertelde een van de buurtbewoners die zaterdagochtend rond zes uur wakker schrok van de 'enorme klap'. "De Porsche ging naar voren en naar achteren, weer naar voren en weer naar achteren."

Volgens hem kun je het huis ook moeilijk per ongeluk raken, omdat het aan een hofje ligt en niet aan een doorgaande weg. "Het lijkt echt een gerichte daad."

Bewoners thuis

De bewoners van het geraakte huis waren thuis toen de automobilist binnenreed. Zij raakten niet gewond, maar waren zaterdag wel hevig geëmotioneerd.

Of de Porsche waarmee het huis werd binnengereden gestolen is, wordt onderzocht.

Familieband?

Op de vraag of er sprake is van een familieband tussen de bestuurder en de bewoners van het huis gaat de politiewoordvoerder niet in. Volgens Hart van Nederland - dat zich baseert op buren - zou de verdachte de vriend van de bewoonster zijn.

