Visarenden in de Biesbosch nu te volgen via webcam

Op de website beleefdelente.nl van de Vogelbescherming zijn vanaf zondag visarenden in de Biesbosch te volgen. Staatsbosbeheer heeft een webcam geplaatst bij een van de nesten van deze roofvogels.

Visarenden broeden sinds 2016 met succes in de Biesbosch. Daar zaten vorig jaar drie broedpaartjes. Ze kregen elk drie jongen die met succes uitvlogen. De Biesbosch is momenteel het enige natuurgebied in Nederland waar visarenden broeden. De vogels kunnen elk moment terugkomen op het nest na hun overwintering in Afrika.

Het nest waar de webcam op staat, staat in het broedgebied waar het in 2016 allemaal begon. Hier broeden een in 2012 in Duitsland geringd mannetje en een vrouwtje waarvan de herkomst onbekend is.

Boswachter Harm Blom van Staatsbosbeheer: "Dat je in Nederland kan genieten van visarenden is al uniek, maar dat je vanuit je huiskamer kunt meekijken in het nest is natuurlijk geweldig. Voor jong en oud wordt op deze manier een bijzondere inkijk gegeven in het dagelijkse leven van deze arendsoort."

Via de livestream is er direct zicht op het nest en elke week worden blogs en clips geplaatst op beleefdelente.nl. Via de site van de Vogelbescherming zijn nog meer vogels te volgen.

De livestream is hier te volgen.

