Willem II uit degradatiezone na gelijkspel bij Vitesse, dit is wat opviel

Wachten op privacy instellingen... Pol Llonch ging voorop in de strijd voor Willem II (foto: OrangePictures). Volgende Vorige vergroot 1/2 Zeljko Petrovic blij met punt, maar baalt ook: 'Bijna onmogelijk om kansen te missen'

Willem II is opgeklommen naar de vijftiende plek op de ranglijst van de Eredivisie. De Tilburgse ploeg pakte zondagmiddag een punt op bezoek bij Vitesse. Wat viel er op tijdens het duel in Arnhem dat in 0-0 eindigde?

Fabian Eijkhout Geschreven door

1. Geen spektakel

De voetballiefhebber die voor de lol afstemde op Vitesse - Willem II, zal niet enorm genoten hebben. En eigenlijk is dat al weken het geval bij duels van de Tilburgse formatie. Spektakel ontbreekt, maar vanuit Tilburgs oogpunt hoeft dat er natuurlijk ook niet per se te zijn. Het is al vaker gezegd: in deze fase gaat het niet meer om mooi of goed spel. Het gaat om de punten. En in het geval van een uitwedstrijd bij Vitesse om een bonuspunt.

Ondanks dat het niet spectaculair was, werd het ook niet saai. Er geen veel fout aan beide kanten. gebeurde er redelijk veel op het veld. De grootste en meest in het oog springende misser kwam op naam van Leeroy Owusu. De verdediger werd diep gestuurd, speelde de bal voorbij Vitesse-goalie Remko Pasveer en leek op weg naar de 0-1. Owusu raakte de bal echter helemaal verkeerd en zag hem tot zijn eigen afgrijzen aan de verkeerde kant van de paal over de achterlijn gaan.

Uiteindelijk kreeg Willem II nog wel een paar echt grote kansen. "Het was bijna onmogelijk om die te missen", zei trainer Zeljko Petrovic na afloop.

2. Handbalverdediging

In de eerste helft ging het spel op en neer, waarbij Willem II mede door blunders aan Arnhemse kant mogelijkheden kreeg. In de tweede helft was de thuisploeg absoluut de bovenliggende partij. Met grote regelmaat stond er een soort handbalverdediging voor het doel van Aro Muric. Een grote hoeveelheid Willem II-spelers stond in twee lijnen rondom het strafschopgebied. Willem II loerde daarbij op de counter, al kwam die er weinig aan te pas. In de slotfase gebeurde dat wel een paar keer, maar ontbrak het aan scherpte en kracht.

Door het compact staan en de enorme wil om iedere bal te hebben, met strijder Pol Llonch voorop, kwam Vitesse ondanks het overwicht bijna niet tot kansen. En het is de laatste weken niet de eerste club die daar moeite mee heeft tegen Willem II.

3. Spelen met vuur

Wesley Spieringhs ging al heel vroeg in de wedstrijd door op Matús Bero. Hij leek goed weg te komen met het feit dat scheidsrechter Danny Makkelie hiervoor geen kaart gaf. Na een kleine 25 minuten spelen, kreeg de middenvelder alsnog een gele prent. Daarna leek rood een kwestie van tijd. Knap was het dat de negentienjarige middenvelder zich daarna herpakte en goed op de been bleef tegen de nummer vier van Nederland.

Wachten op privacy instellingen...

4. Degradatiestrijd

Een puntje is niet veel, maar voor Willem II in deze fase heeft dat ene punt wel veel betekenis. Door het gelijkspel klimt het op de ranglijst naar plaats vijftien. Voor het eerst sinds lange tijd is het daardoor weg van de zestiende plaats, de positie die je op het einde van de competitie verplicht tot het spelen van play-offs.

Willem II heeft net als VVV nu 22 punten uit 26 duels. Het doelsaldo van de ploeg van trainer Zeljko Petrovic is echter een stuk beter: -25 voor de Tilburgse ploeg tegenover -33 voor VVV.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.