Kunstrijdster Van Zundert bereidt zich in quarantaine voor op WK in Zweden

Lindsay van Zundert uit Etten-Leur bereidt zich in quarantaine voor op haar eerste WK kunstrijden in Stockholm. "Ik hou me vooral bezig met diamond painting", vertelt ze in het Omroep Brabant radio-programma De Zuidtribune.

Wat doe je als je dagenlang alleen op de ijsbaan of in je hotelkamer mag zijn, zonder contact met andere mensen? Lindsay van Zundert heeft een zak glittersteentjes meegenomen, die ze op een voorgedrukt vel papier nauwgezet op de juiste symbolen plakt. In haar hoofd repeteert ze haar kür, die ze woensdag mag laten zien.

"Het hotel ligt naast de ijsbaan in Stockholm en we mogen nergens anders naartoe door corona, dus je moet jezelf bezig houden", vertelt de jonge Etten-Leurse nuchter. Behalve de ochtendtrainingen op de ijsbaan en wat online trainingen voor de lenigheid en de buikspieren, is het vooral zaak om rustig te blijven en zichzelf niet te veel druk op te leggen.

"Belangrijk om te laten zien wat ik kan"

Haar doel is om vooral te te genieten van haar deelname aan de WK en om zich te plaatsen voor de finale. "Dat is een hoog doel, maar het is belangrijk om nu te laten zien wat ik kan, waar ik sta. En dan zie ik wel wat het voor de rest brengt", aldus Van Zundert.

Ze staat er onbevangen in. "Eerst dacht ik dat het heel anders zou zijn, zo'n WK. Maar ik heb eigenlijk voor mezelf besloten dat ik net moet doen alsof het een gewone wedstrijd is en dat ik mezelf niet te veel druk op leg." Of ze ook droomt dat ze op het hoogste treetje staat bij de medaille-uitreiking? "Nee joh, er doen hier Russen, Japanners en Amerikanen mee. Die kunnen inderdaad ook vallen, maar dan halen ze nog steeds meer punten".

Naast Van Zundert doen er ook nog twee Nederlandse stellen mee in het paarrijden en het ijsdansen. Nog nooit was de Nederlandse delegatie op een WK zo groot. De WK worden in Zweden vanwege corona zonder publiek verreden.

