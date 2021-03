Huizenprijzen stijgen fors in Brabant: hoe zit dat in jouw gemeente?

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Bestaande huizen gingen vorig jaar in Nederland voor gemiddeld 334.000 euro van de hand. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS en het Kadaster. Dit is de hoogste verkoopprijs sinds het begin van de metingen in 1995. In Brabant kent de gemeente Vught de hoogste huizenprijs.

In Vught gingen bestaande huizen in 2020 voor gemiddeld 482.100 euro van de hand. Dit is een stijging van 7,2 procent in vergelijking met februari 2019, toen de huizenprijs daar gemiddeld 449.600 euro bedroeg. Waalre volgt met een bedrag van 438.800 euro op de tweede plaats en nummer drie is de gemeente Sint-Michielsgestel, met een gemiddelde verkoopprijs van 433.700 euro.

Sterkste stijging

In Brabant werd de sterkste stijging qua verkoopprijs genoteerd in Valkenswaard. In 2019 lag de gemiddelde verkoopprijs van bestaande huizen daar op 302.200 euro. Een jaar later steeg dit bedrag naar 363.900 euro, een toename van liefst 20,4 procent.

De verkoopprijs daalde het afgelopen jaar hardst in Baarle-Nassau. Betaalde je daar in 2019 nog 334.100 euro voor een huis, een jaar later was dit gemiddeld 314.500. Dit is een daling met 5,9 procent. De gemeente Boxtel volgt op plaats twee, met een afname van 5,6 procent - van 337.600 naar 318.500 euro - en Oosterhout bezet de derde plaats. Daar ging de gemiddelde verkoopprijs van 307.400 naar 295.100 euro, een daling van vier procent.

Laagste verkoopprijs

De gemiddelde verkoopprijs lag vorig jaar in Brabant het laagst in de gemeente Steenbergen. Daar betaalde je gemiddeld 258.600 euro voor een bestaand huis. De gemeente Bergen op Zoom (278.800) volgt op plaats twee en Roosendaal komt met een bedrag van 284.000 euro uit op de derde plaats.

