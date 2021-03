Vrouw (76) verjaagt inbreker uit haar huis

Een bejaarde vrouw heeft zondagavond een inbreker betrapt in haar huis aan de Hertog Hendriklaan in Breda. De man ging er vervolgens vandoor.

De 76-jarige bewoonster hoorde lawaai op de eerste verdieping van haar huis en ging zelf poolshoogte nemen. Ze ontdekte de inbreker in haar slaapkamer. Hij had de bewoonster waarschijnlijk niet verwacht en ging er zonder buit via het raam vandoor. Hij had zelf een ladder tegen de gevel van het huis gezet.