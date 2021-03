Veelpleger gepakt die kerstspullen en magnetron uit schuurtjes jatte

De man stal onder andere kerstspullen (foto: Pexels). vergroot

Een inbreker die de afgelopen maanden in verschillende bergingen in Tilburg spullen jatte, is zaterdagmiddag door de politie gepakt. Hij was niet erg kieskeurig: de buit liep uiteen van kerstspullen en een magnetron, tot gereedschap en blikken verf.

De politie herkende de man op camerabeelden. Het gaat om een 39-jarige Tilburger zonder vaste woon-of verblijfplaats. Na een zoektocht is hij zaterdag op de Lavendelweg aangehouden.

De politie verdenkt hem van drie inbraken in bergingen aan het Kwendelhof. Op vrijdag 12 februari zijn onder meer een fiets, kerstspullen en gereedschap uit een schuurtje gestolen. Ook op woensdag 3 maart was het prijs in deze straat. Er zijn toen twee bergingen opengebroken. De buit bestond uit onder meer een fiets, zes blikken verf en een magnetron.

De veelpleger wordt ook verdacht van een inbraak in een berging op 18 maart aan de Professor Verbernelaan. Toen stal hij een fiets. Ook zou hij vanuit een tuin op het Zuringhof op 10 februari een bromfiets hebben gejat.

De politie en de gemeente Tilburg zien in de eerste drie maanden van dit jaar een forse toename van het aantal inbraken in bergingen en schuurtjes. Zo zijn er dit jaar al 102 inbraken geregistreerd, een toename van vijftig procent.

