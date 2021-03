Man (55) die handelde in illegale pythonhuiden krijgt taakstraf

Een 55-jarige man uit Eindhoven die handelde in illegale dierenhuiden, is maandag veroordeeld tot tweehonderd uur taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden.

Vesten en riemen

De Eindhovenaar maakte er vesten, riemen, tassen en dergelijke van en verkocht die door. In zijn opslag lagen ook stukken bond van katachtigen, een otterhuid, de huid van een boa en huiden van varanen en leguanen. Hij had geen papieren voor de producten van deze beschermde diersoorten. Daarnaast had hij een grote hoeveelheid illegale tabletten met morfine in bezit.