Politieagent reed bromfietser aan, 80 uur taakstraf

Een agent in opleiding uit Eindhoven heeft een werkstraf van 80 uur gekregen. Met zijn politieauto reed hij een bromfietser aan, die daarbij zwaargewond raakte.

In januari 2020 ging de agent achter een auto aan, die niet stopte na een stopteken. Op een kruising botste de agent tegen een overstekende bromfietser. Die brak een heup, enkel en voet en is nog altijd aan het revalideren.

Omdat de agent onvoorzichtig en onoplettend reed is hij volgens de rechtbank verantwoordelijk voor de botsing. Zijn gedrag past niet bij wat van een agent verwacht mag worden, oordeelde de rechter. Zonder alarm reed hij met 81 kilometer per uur op een onoverzichtelijke kruising af.

Extra gas De politieman reed vlak voor de botsing door rood licht en gaf extra gas. Volgens de regels had hij moeten afremmen. Een agent mag met maximaal twintig kilometer per uur door rood rijden.

Volgens de rechtbank mag de agent van geluk spreken dat de gevolgen niet ernstiger zijn. De agent was nog in opleiding. Hij moest in korte tijd belangrijke beslissingen nemen, dat heeft de rechtbank meegewogen in de uitspraak.