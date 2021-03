Wildwesttaferelen in Oudenbosch: man gezocht die vanuit auto schoot

Wachten op privacy instellingen... De politie zoekt nog één verdachte van de schietpartij in Oudenbosch (foto: politie). Volgende Vorige vergroot 1/2 Man gezocht voor schietpartij in Oudenbosch

De politie zoekt de man die vorige week in Oudenbosch uit een auto sprong en een andere auto beschoot. De dader is maandagavond te zien in Bureau Brabant.

Het leken wel wildwesttaferelen vorige week maandag in Oudenbosch. Op klaarlichte dag klonken er vier schoten op de Molenstraat in het dorp. De schietpartij volgde op een ruzie eerder die dag.

Twee dagen later werd al een 29-jarige man uit Oud Gastel opgepakt voor betrokkenheid bij de schietpartij. De bestuurder van de beschoten auto meldde zichzelf vorige week op het politiebureau in Bergen op Zoom.

De politie hoopt nu nog de schutter te vinden door camerabeelden te laten zien in Bureau Brabant. Bij de schietpartij raakte niemand gewond.

