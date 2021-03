Iconische molensteen van 2000 kilo verdwenen uit Kampina

De verdwenen molensteen in betere tijden (foto: Natuurmonumenten). vergroot

Hij is groot en rond, van beton en weegt zo'n 2000 kilo: de molensteen die bij de ingang van natuurgebied Kampina in Oisterwijk lag. Lag, want de steen is ineens spoorloos verdwenen. Boswachter Frans Kapteijns wil 'm graag terug, want volgens hem is de steen van 'grote historische waarde'.

Kapteijns heeft geen idee waar de steen is gebleven. "Het zou een grapje kunnen zijn, maar we weten echt niet wat er aan de hand is", zegt de boswachter in het Omroep Brabant-programma Afslag Zuid. Donderdag lag-ie er nog, vrijdag was de steen weg. "Het moet dus donderdagavond of -nacht gebeurd zijn. Dus wie een verdwaalde molensteen voorbij heeft zien komen, waarschuw ons even."

Op deze plek hoort de molensteen eigenlijk te liggen (foto: Natuurmonumenten). vergroot

Historische waarde

Volgens Kapteijns is de steen niet veel geld waard. Wel is de historische waarde groot: "Het is een molensteen die gebruikt werd in een runmolen. Met de steen werd eikenschors gemalen voor leerlooierijen in de buurt. Runstenen zijn er bijna niet meer te vinden, dus het is een heel bijzonder exemplaar", legt Kapteijns uit.

De molensteen lag sinds 1956 altijd op dezelfde plek. Kapteijns hoopt dat het ding snel weer terug is. "Menig vermoeid wandelaar of kromgebogen fietser heeft op de steen zitten rusten. Als je hem hebt, breng 'm dan alsjeblieft terug. Hij is uniek, mooi en hoort gewoon bij de Kampina. Als je hem terugbrengt, krijg je van mij een bloemetje", belooft Kapteijns.

