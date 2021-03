Voetbalfans Leon en Geert-Jan drinken even geen bier samen

Geert Jan Kettelarij (De Graafschap) en Leon Deckers (NAC). vergroot

Rondom duels tussen NAC Breda en De Graafschap is er geen haat en nijd, maar vriendschap. Gebroederlijk voor en na de wedstrijd een pilsje pakken. Maar zondagavond in Breda bij NAC-De Graafschap gaat dat niet, want publiek is nog altijd niet welkom in de stadions. De supporters Leon Deckers (NAC) en Geert-Jan Kettelarij (De Graafschap) laten er hun licht over schijnen.

NAC en De Graafschap zijn allebei nog in de race voor de tweede plaats in de Keuken Kampioen Divisie die recht geeft op directe promotie naar de eredivisie. De Graafschap, dat al tweede staat, heeft vijf punten voorsprong op de Bredase ploeg.

1. Hoe staat het met de spanning voor de wedstrijd?

Geert-Jan: "Normaal gesproken zou de spanning er al heel de week zijn, maar die is er nu eerlijk gezegd niet. Dat komt door de situatie waar we als supporters in zitten, want wedstrijden zonder publiek vind ik echt geen drol aan. Echt vreselijk! De spanning komt nu pas vijf minuten voor een wedstrijd."

Leon: "De spanning was er vooral de afgelopen weken, want de wedstrijd tegen De Graafschap zou een sleutelduel worden in de strijd om de tweede plek. Maar door het verlies van NAC afgelopen vrijdag tegen Volendam is het dat niet meer in mijn ogen. Al is het nog altijd een kraker."

2. Telt de vriendschappelijke band tussen NAC en De Graafschap zondagavond ook?

Leon: "De supporters van De Graafschap zijn geestverwanten, die lijken op ons. De band is nog altijd sterk met een aantal van die gasten. Daar drinken we rondom wedstrijden een pilsje mee. Tot het fluitsignaal klinkt, want dan is het oorlog. Er is trouwens wel discussie over. De jongere generatie vindt het allemaal iets te vriendschappelijk."

Geert-Jan: "Voor en na de wedstrijd is het allemaal prima, maar tijdens die negentig minuten is het zondagavond gewoon ieder voor zich."

3. Ralf Seuntjens, ja of nee?

Geert-Jan: "Het was van Seuntjens niet slim dat hij voor deze wedstrijd al bekend maakte volgend seizoen naar NAC te gaan. Veel supporters bij ons zijn boos en vinden dat respectloos. Zeker ook omdat hij in Breda onthaald werd met vuurwerk toen hij ging tekenen. Had dat ergens in een Van der Valk gedaan. Maar hij heeft zich twee jaar voor ons uit de naad gewerkt, dus ik zeg toch ja. Zo is het wereldje, we komen er wel overheen."

Leon: "Ja, wij zijn er blij mee! De timing was ook perfect met het oog op de strijd met De Graafschap. Dat was een bewuste keuze denk ik van NAC. Ze wilden De Graafschap storen in hun goede prestatiereeks en dat instrument lijkt te werken."

4. Waarom moet juist jouw club naar de eredivisie?

Leon: "De Graafschap heeft een betere ploeg en hoort niet in de eerste divisie. Maar qua naam, faam en statuur moet NAC natuurlijk gewoon naar de eredivisie."

Geert-Jan: "Wat mij betreft promoveren De Graafschap en NAC allebei. Maar ik wil dan wel dat wij direct promoveren. Laat NAC dat dan maar via de nacompetitie doen tegen Willem II, haha."

5. Wie gaat er zondagavond winnen en wie promoveert er?

Geert-Jan: "Ik denk dat het 1-2 wordt in Breda. Wij hebben er namelijk een sport van gemaakt om in de 87e minuut het winnende doelpunt te maken. Wij promoveren dan ook."

Leon: "NAC mist de kracht van het thuispubliek. Dat maakt het allemaal wat intenser en dat echt een gevoelige aderlating. Ik denk daarom dat het een gelijkspel wordt. De Graafschap eindigt wel als tweede en promoveert direct. En voor ons zie ik toch wel goede kansen in de nacompetitie."

De warme band tussen de supportersgroepen van De Graafschap en NAC is in 2001 ontstaan na het overlijden van NAC-speler Ferry van Vliet. In Doetinchem werd die door beide kampen vooraf en na afloop van het duel geëerd:

