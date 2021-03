Roestende bootwrakken in de havens, Drimmelen wil af van rotte kiezen

Wachten op privacy instellingen... Drimmelen wil af wrakken, zoals hier in Terheijden. (foto: Raoul Cartens) Volgende Vorige vergroot 1/2 De gemeente Drimmelen wil af van bootwrakken in havens en langs de waterkant

De verloedering van de havens door boten waar niemand meer naar omkijkt, het is een doorn in het oog van de gemeente Drimmelen. Ze liggen half onder water of roestend aan een steiger in de haven van Terheijden of Lage Zwaluwe. En dat doet afbreuk aan het watersportimago van de gemeente, met in totaal 2300 ligplaatsen.

"We moeten ze op kunnen ruimen", zegt burgemeester Gert de Kok. Donderdag stemt de gemeenteraad over de benodigde aanscherping van de APV, de Algemene Plaatselijke Verordening. Die aanscherping is nodig om van de bootwrakken af te komen.

Doorpakken

De burgemeester is strijdbaar: “We zijn een waterrijke gemeente met een groot buitengebied. Met de nieuwe APV kunnen we doorpakken bij dit soort overlast en ongewenste situaties.” Want tot nu toe kunnen de havenmeester alleen maar toezien hoe de botenwrakken het aanzicht van de ligplaatsen verpesten.

Door de coronacrisis zijn er afgelopen jaar enorm veel boten verkocht. Maar nu het einde van de crisis in zicht lijkt te komen, vreest de gemeente dat veel van die boten straks worden gedumpt. In die havens en langs de waterkant. Zonder aanpassing van de plaatselijke wet, kan daar nu eigenlijk niks aan worden gedaan.

Boetes

De problemen doen zich vooral voor in de gemeentelijk havens in Terheijden en Lage Zwaluwe. De enorme jachthaven tegenover de Biesbosch in Drimmelen is jaren geleden geprivatiseerd. In de huurcontracten voor ligplaatsen staat al dat eigenaren die hun vaartuig verwaarlozen kunnen rekenen op een boete.

