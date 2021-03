Chirurg is verbaasd na diefstal gesigneerd NAC-shirt uit Amphia Ziekenhuis

Orthopedisch chirurg Peter Joosten is ook lid van de medische staf van NAC (foto: Twitter) vergroot

Niet zozeer kwaad, maar vooral verbaasd. Zo reageert orthopedisch chirurg Peter Joosten na de diefstal van een gesigneerd NAC-shirt uit het Amphia Ziekenhuis in Breda. "Ik hoop dat het shirt wordt teruggebracht. Maar misschien is dat een naïeve gedachte."

Vrijdagmiddag ontdekte iemand een lege lijst op het invalidetoilet van de polikliniek orthopedie. Al gauw werd duidelijk dat er oorspronkelijk een gesigneerd NAC-shirt in zat, dat jarenlang een paar meter verderop aan de muur sierde. Joosten hoorde er maandag van en maakte de diefstal via Twitter wereldkundig. Telefonisch slingert hij er gelijk een voetbalmetafoor in: "Je weet nooit hoe het balletje rolt. Wie weet krijgt diegene spijt en brengt-ie het shirt terug."

Vanwege verscherpte coronaregels zitten er minder mensen dan normaal in de wachtkamers van het Amphia. Dat geldt ook voor de afdeling orthopedie. Mede daarom kon de dief waarschijnlijk ongemerkt de lijst van de muur halen en het shirt eruit halen, vermoedt Joosten.

"Het shirt hoort 'gewoon' bij het interieur."

De chirurg kreeg het shirt 'een jaar of tien' geleden. Joosten maakt sinds 2005 deel uit van de medische staf van NAC om spelers snel zo goed mogelijk te kunnen helpen. Een keer of acht per seizoen zit hij daarom langs de lijn in de dug-out. Maar ook daarnaast draagt hij de Parel van het zuiden een warm hart toe.

Toch herinnert hij zich niet meer precies uit welk seizoen het door spelers gesigneerde shirt is. "Het hangt er al zo lang dat het 'gewoon' bij het interieur hoort. Dan sta je er niet meer zo bij stil van wanneer dit shirt was en welke spelers er toen in hebben gespeeld", zegt Joosten tussen twee operaties door.

"Ik hoop dat het shirt wordt teruggebracht."

Op Twitter maakt de diefstal flink wat tongen los. Mensen spreken er schande van. Zo is de actie volgens Bart Meijer gewetenloos. Hij raadt aan verkoopsites als Marktplaats goed in de gaten te houden. Jimmy Groeneveld noemt de diefstal 'nog zieker dan corona'. Hij schrijft dat mensen met hun handen van andermans spullen af moeten blijven.

Ook NAC heeft op het Twitterbericht van Joosten gereageerd. De voetbalclub vindt het een rotstreek en meldt dat er een nieuw gesigneerd NAC-shirt naar het ziekenhuis wordt gebracht. Joosten vindt dat sympathiek. Al is daarmee het oudere gesigneerde shirt natuurlijk niet terug. "Ik hoop dat het shirt wordt teruggebracht. Maar misschien is dat een naïeve gedachte."

