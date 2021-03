Man met ontbloot bovenlijf schopt stennis en geeft kopstoot aan agent

Een man (27) met bloot bovenlijf en blote voeten, die heibel schopte in het centrum van Tilburg, heeft een agent een kopstoot gegeven. De man had vermoedelijk drugs op. De agent raakte gewond en deed aangifte gedaan.

De politie was afgelopen maandagmiddag bij een fastfoodrestaurant aan de Heuvelring, omdat een lastige klant daar overlast zou veroorzaken. Hij droeg geen bovenkleding en schoenen. Toen de man de politie zag aankomen, ging hij er snel vandoor.

Vluchtpoging op blote voeten

Hij vluchtte een fietsenkelder in. De politie wist hem daar in te halen. Hij kon zich niet legitimeren en werd agressief richting de agenten. Hij toonde flink wat verzet bij zijn aanhouding en gaf daarbij een van de agenten een kopstoot. Met hulp van een medewerker van de fietsenstalling, wist de politie de agressieve man uiteindelijk in de politieauto te zetten.