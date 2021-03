Opgejaagd hertje valt in het water en overlijdt

Het hertje was niet meer te redden (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision). foto: Jeroen Stuve/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/2 Het hertje was niet meer te redden (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision).

Een hertje is dinsdagochtend in Oosterhout in het water gevallen, nadat het vermoedelijk werd opgejaagd. De brandweer haalde het dier uit het water, maar kon niet voorkomen dat het diertje overleed.

Ista van Galen Geschreven door

Het hert stond op het hertenkamp bij het Slotjesveld. Dat is van de gemeente Oosterhout. Volgens de beheerder waren alle hertjes daar dinsdagochtend erg onrustig. "Het lijkt erop dat ze op de een of andere manier opgejaagd zijn", vertelt een woordvoerder van de gemeente.

Hulp van de brandweer

"Dat kan zijn door bijvoorbeeld een hond die te dichtbij kwam of een auto die met een knallende pijp voorbijreed. Het hertenkamp zit aan een vrij drukke straat. Maar de hertjes zijn in ieder geval ergens van geschrokken en toen gaan rennen. Eentje gleed toen uit en viel in de vijver."

De brandweer haalde het hertje uit het water. Het dier werd in dekens gewikkeld om op te kunnen warmen, maar dat had geen zin meer. Het dier overleed.

foto: Jeroen Stuve/SQ Vision vergroot

Volgens de gemeente worden om het open stukje vijver nu bouwhekken gezet. "In het hertenkamp ligt een grote vijver. Een klein stukje daarvan zit aan een hellinkje en is glad. De beesten kunnen daar in de problemen komen. Door het af te zetten gebeurt dit hopelijk niet nog een keer."

De rust op het hertenkamp is inmiddels teruggekeerd.

