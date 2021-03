Kapper Ingeborg moet deel coronasteun teruggeven maar dat geld is al op

Kapper Ingeborg moet veel coronasteun terugbetalen. vergroot

Ingeborg Meulemans, eigenaar van kapperszaak Yolo in Rosmalen vroeg steun aan om haar personeel te kunnen betalen. Nu moet ze moet een groot deel van die steun teruggeven, terwijl ze het geld al heeft uitgegeven. Ze is lang niet de enige.

Fieke Nobel Geschreven door

De NOS schrijft dat ambtenaren er al voor gewaarschuwd hadden: de regeling zou niet voor iedereen goed uitpakken.

Het loon dat ondernemers uitbetalen aan werknemers wordt door de NOW1-regeling vergoed. Dat wordt vergeleken met het loon in januari 2020. Als ze nu minder betalen dan toen, moeten ze een deel van de ontvangen steun terugbetalen. Voor iedere euro die nu minder aan loon betaald wordt, moet 90 cent met terugwerkende kracht terug naar het Rijk. Dat tikt behoorlijk aan in het geval van Ingeborg.

Net rond de periode dat de kappers weer open mochten, kreeg Ingeborg bericht dat ze een groot deel van de steun moet terugbetalen. “Dan zit je tot hier in de stress en vallen de eerste brieven alweer op de mat, met dat je steun terug moet betalen.”

De kapsalon heeft rond de 15.000 euro gekregen, waarvan ze er nu 8.000 moet terugbetalen. Dat geld is in de tussentijd al uitgegeven. Daardoor komt Ingeborg nu behoorlijk in de knel. “De overheid had beter niks voor ons kunnen doen”, zegt ze. “Je overleeft alleen als je een dikke spaarpot hebt.”

Tweede en derde steunpakket

De steunpakketten worden per kwartaal berekend en dat betekent dat de kappersbranche voor het tweede en derde steunpakket buiten de boot valt. In december waren de kappers weliswaar dicht maar in oktober en november hebben ze te veel omzet gemaakt om voor steun in aanmerking te komen.

Ook nu komt de sluiting net slecht uit voor Ingeborg: “In januari en februari zijn we dicht geweest maar nu zijn we open en werken we 80 uur per week. Dat betekent dat we weer niks kunnen aanvragen.”

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.