Dronken man haalt allerlei gevaarlijke capriolen uit met auto

Een dronken man (40) nam het dinsdagochtend in Eersel niet zo nauw met de verkeersregels. Hij reed te hard, was aan het bumperkleven, haalde rechts in en reed links langs een vluchtheuvel.

De politie werd om half acht 's ochtends opgeroepen omdat er klachten binnenkwamen over iemand die gevaarlijk reed in Eersel. Al snel zagen de agenten de man die met meer dan 100 kilometer per uur overtreding op overtreding stapelde.

Dubbel alcoholgehalte

Na een blaastest bleek dat de 40-jarige man deze ochtend al flink beschonken was. Het alcoholgehalte in zijn adem was 520, bijna het dubbele van de toegestane hoeveelheid.

De bestuurder heeft een proces-verbaal gekregen voor zijn overtredingen en moet op cursus bij het CBR.

