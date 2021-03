Boezemvrienden Gakpo en Teze samen met Jong Oranje naar het EK

Wachten op privacy instellingen... Cody Gakpo tijdens de eerste training van Jong Oranje (foto: ANP). Volgende Vorige vergroot 1/2 Beste vrienden Gakpo en Teze willen presteren op EK met Jong Oranje

Met Cody Gakpo en Jordan Teze telt de selectie van Jong Oranje slechts twee Brabantse jongens. “Maar wij houden de Brabantse eer wel hoog hoor.” Het jeugd EK staat voor de deur en de twee PSV’ers kijken er enorm naar uit.

En toch zal het anders zijn dan anders. Niet alleen doordat er nog altijd geen fans aanwezig zullen zijn, maar ook omdat het jeugd EK in twee delen is verdeeld. De komende anderhalve week staan de wedstrijden in de groepsfase op het programma, en pas eind mei zal de knock-outfase plaatsvinden.

“Het is wel apart, ja”, zegt Cody Gakpo daarover. De aanvaller van PSV denkt ondanks de aparte opzet niet dat Jong Oranje niet in een zogeheten EK-stemming kan komen. “Dat moeten we gewoon als groep gaan creëren. We willen onszelf laten zien en goede resultaten boeken. Iedereen ziet het belang van het EK in, we gaan voor het hoogst haalbare.”

In de kijker spelen

Een jeugd EK brengt altijd veel internationale interesse met zich mee. Veel scouts van verschillende clubs zullen spelers in de gaten gaan houden. En dus is het ook een kans voor Gakpo en Teze om zich in de kijker te spelen. “Het is een mooi podium om op te acteren”, zegt Jordan Teze.

Teze centraal achterin?

De jonge verdediger van PSV beleeft dit seizoen zijn doorbraak in Eindhoven als centrale verdediger. Maar bij Jong Oranje speelt hij nagenoeg altijd als rechtsback. Teze wil geen keuze maken tussen beide posities. “De trainer weet dat ik op beide posities uit de voeten kan. Ik zie het zeker niet als een probleem en denk eerder dat het juist een voordeel is dat ik flexibel ben. Uiteindelijk zal de trainer kijken naar wat het beste is voor het team.”

Gakpo en Teze kwamen zondagavond aan in het hotel waar Jong Oranje zich verzamelde. De beide PSV’ers kwamen binnen met een dubbel gevoel, na de nederlaag in Alkmaar op bezoek bij AZ.

Nog niet topfit

“Enerzijds baal je nog ontzettend dat je daar hebt verloren, maar anderzijds is het EK ook wel weer iets om naar uit te kijken”, zegt Gakpo, die pas tweemaal 45 minuten gespeeld heeft na zijn langdurige enkelblessure. “Idealiter had ik meer minuten in de benen gehad. Ik ben nog niet topfit, maar werk er wel naartoe en kom steeds dichter bij dat punt. Ik ben in ieder geval fit genoeg om te spelen en te presteren.”

Teze ziet de internationale break ook als een mooi moment om de gedachten even te verzetten. “Je kunt je nu even focussen op iets anders en vooral je hoofd leeg maken. Eerst nu presteren met Jong Oranje. Goede zaken doen in de groepsfase, daar richten we ons hier met zijn allen op. Na die drie wedstrijden gaat de focus weer vol op PSV en de competitie en komen we daar vol frisse en goede energie terug.”

Jong Oranje speelt woensdagavond de eerste groepswedstrijd van het EK tegen Roemenië. Het duel begint om 21.00 uur.

