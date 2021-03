Je coronaprik krijgen tussen de dolfijnen, in Roosendaal gebeurt het

Foto: S&L Zorg vergroot

Gevaccineerd worden tussen de dolfijnen. Klinkt gek, maar dat is precies het idee van een experiment bij zorginstelling S&L in Roosendaal de afgelopen weken. Daar werden een paar verstandelijk beperkte bewoners geprikt met een virtual reality-bril op.

Sven de Laet Geschreven door

"We zagen dat VR-brillen in het ziekenhuis al bij bepaalde behandelingen gebruikt worden," vertelt Ilona Coppens, lid van het innovatieteam van S&L Zorg. "Nu hadden wij al twee brillen liggen en we waren nieuwsgierig of het voor ons ook wat toe kon voegen."

"We hebben vier bewoners geselecteerd die stress of angst hadden tijdens de vaccinatie."

Zo ontstond het idee om de nieuwe techniek toe te passen bij de vaccinaties van bewoners. Dat was overigens niet een kwestie van bril op en prikken. "We hebben bij de eerste vaccinatie goed bekeken wie er baat zou kunnen hebben zijn deze methode. Zo hebben we uiteindelijk vier bewoners geselecteerd die veel stress of angst hadden in aanloop naar en tijdens de vaccinatie."

In de periode tussen de twee prikken konden de uitverkozen bewoners alvast wennen aan de bril. "Ze hebben de bril één keer 'gewoon' op gehad en later nog een keer, waarbij we de mouw opstroopten en lichte druk op de arm gaven. Ondertussen keken ze dan naar een film over dolfijnen." Alles om ze voor te bereiden op de échte prik. "Zo wilden we voorkomen dat de bewoners op het moment van de prik zelf een hoop nieuwe indrukken zouden krijgen."

Het werd een groot succes, zag verpleegkundige Jacqueline Touw. "In tegenstelling tot de eerste vaccinatie was de armspier nu volledig ontspannen. En ook van de gezichten was dit keer geen spanning af te lezen."

"Eén patiënt wilde de bril telkens opnieuw op om Flipper te zoeken."

Ook de bewoners zelf waren dik tevreden over het experiment. "Hoewel ze wisten wat er ging gebeuren, moesten we sommigen van hen een foto laten zien om te bewijzen dat ze écht geprikt waren. En één patiënt wilde de bril telkens opnieuw op, om Flipper te zoeken."

De proef biedt kansen voor de toekomst, denkt Touw. "Dit geeft vertrouwen om de bril voortaan ook in te zetten bij bloedprikken of misschien zelfs bij bezoekjes aan de tandarts. Zo kunnen we minder fijne behandelingen een stukje fijner maken."

