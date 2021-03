Topscorer Rai Vloet maakt indruk bij Heracles: ‘Ik wist dat dit in me zat'

Rai Vloet maakte eerder dit seizoen een hattrick (foto: ANP). vergroot

Wie naar de topscorerslijst in de Eredivisie kijkt, ziet Rai Vloet enigszins verrassend in de top vijf staan. De aanvallende middenvelder uit Schijndel maakt dit seizoen indruk bij Heracles Almelo met tot nu toe 13 doelpunten.

Job Willemse Geschreven door

In de Keuken Kampioen Divisie maakte Vloet bij Jong PSV, FC Eindhoven en Excelsior ook al aardig wat doelpunten. Maar voor aanvang van dit seizoen stond de doelpuntenteller in de Eredivisie pas op vier.

“Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik het ook in de Eredivisie kon laten zien”, zegt Vloet. “Het was mijn doel om iedereen te laten zien wie de echte Rai Vloet is. Het is onwijs lekker dat het nu lukt en dat ik zoveel kan scoren.”

Hij vervolgt: “De puzzelstukjes lijken op hun plek te vallen. Al vanaf het eerste moment dat ik hier ben, voel ik me goed en gewaardeerd. Iedereen bij de club geeft me vertrouwen en de vrijheid die ik nodig heb om goed te kunnen presteren.”

Vloet streek afgelopen zomer neer in Almelo en heeft het ontzettend naar zijn zin. Maar het zal andere clubs ook niet ontgaan zijn dat de 25-jarige middenvelder de doelpunten aaneen rijgt. Toch denkt Vloet zelf nog niet aan een vertrek bij Heracles.

Sportieve ambities

“Dat komt omdat ik hier echt op mijn plek ben. Natuurlijk hink je op twee gedachten: enerzijds is het heel lekker om op de plek te blijven waar je het goed doet en waar je gewaardeerd wordt. Maar aan de andere kant ben je ook sportman om het hoogst haalbare te halen. Dus ik kan niet ontkennen dat ik open sta voor een stap hogerop.”

Het is volgens de zoon van oud-trainer Wiljan Vloet absoluut geen uitgemaakte zaak dat hij deze zomer vertrekt. “Het moet wel iets zijn wat bij me past en wat écht een verbetering is. Ik zal Heracles niet inruilen voor een andere subtopper in de Eredivisie. Als ik in Nederland een stap maak, dan moet het naar een club in de top vier zijn. Anders heb ik absoluut niet de wil om Heracles te verlaten.”

Bevriend met Memphis Depay

Wat naast de scoringsdrift in Nederland nog meer opvalt bij Vloet, is zijn vriendschap met Memphis Depay. Vloet en de aanvaller van Olympique Lyon én het Nederlands Elftal zijn in de jeugd bij PSV bevriend geraakt en die band is sinds ze allebei hun eigen weg zijn ingeslagen alleen maar hechter geworden.

“Het gaat in interviews alleen wel heel vaak over de vriendschap met Memphis”, zegt Vloet. “Wat ons betreft hoeft het daar niet altijd over te gaan. Natuurlijk is de vriendschap heel mooi en bijzonder en snap ik dat het interessant is voor de media. Maar volgens mij is er wel genoeg over gezegd en geschreven.”

Slot van het seizoen

Vloet wil zich liever richten op het slot van de competitie. Heracles kan namelijk nog gaan meedoen aan de play-offs om Europees voetbal en doelpunten van Vloet zijn daarvoor hard nodig. “Ik wil natuurlijk zo veel mogelijk scoren om de club te helpen. Maar of ik ze zelf maak of iemand anders, dat maakt niet uit. De play-offs zouden een bekroning op ons seizoen zijn.”

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.