Jorg heeft kanker maar door koudwaterbaden kan hij zich beter ontspannen

Het was vorig jaar december een grote schrik voor Jorg Reuvers (48) uit Son en Breugel. Hij kreeg te horen dat er kanker in zijn prostaat was gevonden. Zijn wereld stortte in. “Ik was goed van slag.” Sinds hij met een groep aan koudwaterbaden doet, kan hij zich beter ontspannen en voelt hij zich vitaler in de aanloop naar zijn operatie van volgende maand.

Jorg meldde zich ziek op zijn werk. Hij had tijd nodig om de kanker in zijn lichaam te accepteren. “Na het hardlopen neem ik altijd buiten in de tuin een koude douche. Die kou, dat gevoel, dat geeft mij een enorme boost." Een jaar eerder had hij al een workshop over de Wim Hof Methode en een ijsbad gedaan. Deze methode van koudwaterbaden met temperaturen tussen de 0,5 en 2 graden Celsius liet hem niet los.

In januari begon hij in de Dommel met koudwaterbaden. Hij leerde zichzelf te concentreren op zijn ademhaling. “Koud water is een stresssituatie voor het lichaam. Ik probeer daar goed mee om te gaan. Ik kan gaan vluchten of vechten tegen de kou. Maar er ook bewust voor kiezen om de kou te omarmen, vanuit aandacht en ademhaling.”

Door het omarmen van de kou fleurde hij op. Zijn kanker schoof naar de achtergrond. “Door dit te leren, voel ik mij ontspannen en kan ik ervaren dat mijn lijf mij weer vertrouwen geeft. Als ik het water uit kom, voelt het alsof er een vuur in mij brandt.”

Inmiddels springt Jorg drie keer per week de Dommel of een ander meer in. Hij vindt het belangrijk om dat niet in zijn eentje te doen. Via Facebook verzamelde hij een groep mensen, met wie hij wekelijks baadt en ervaringen uitwisselt. Als Jorg in het water ligt, staat zijn vriendin Mariëlle altijd aan de kant. “Het is niet verstandig om alleen naar de Dommel te gaan en een koudwaterbad te nemen.”

Volgende maand wordt Jorg geopereerd. “De artsen zeggen dat het herstel lang en intensief zal worden. Er komt een spannende tijd aan, maar ik vertrouw erop dat het goed komt.” Door het koude water en de ademhalingstechnieken kan hij veel beter met zijn situatie omgaan. “Sinds ik kanker heb voel ik me door waterbaden en ademhalingsoefeningen vitaler dan ooit.”

