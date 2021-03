Evi (19) moet haar paard laten inslapen na beet van loslopende hond

Zodra de zon gaat schijnen is het een van de meest geliefde recreatieplekken bij Breda. De Galderse Meren. Voor Evi Moes uit Breda zorgt die plek echter voorgoed voor veel verdriet. Dinsdag moest ze haar paard Hadifa laten inslapen, nadat het dier bij de recreatieplas werd gebeten door een loslopende hond. De 19-jarige Evi vindt het hoog tijd dat er meer aandacht komt voor niet-aangelijnde honden.

Loslopende rottweiler

“Maar toen kwamen we een vrouw tegen met een rottweiler die niet aangelijnd was. Toen die mijn paard zag, zette de hond op volle vaart de aanval in en beet Hadifa in het kruis. Mijn paard steigerde en ik werd gelanceerd. Van de momenten daarna weet ik eigenlijk niks meer.”