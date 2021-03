Man moet uitwijken voor onoplettende automobilist en eindigt in de sloot

De auto raakte door het ongeluk zwaar beschadigd (foto: SQ Vision). vergroot

Een automobilist is dinsdagmiddag op de Eisenhowerlaan in Eindhoven in een sloot terechtgekomen, nadat hij moest uitwijken voor een andere weggebruiker.

De man ramde tijdens zijn uitwijkmanoeuvre een reclamezuil. Van de zuil is niets meer over, de auto is zwaar beschadigd. De bestuurder die het ongeluk veroorzaakte reed volgens getuigen gewoon verder. De opgetrommelde politie spoorde de man op en ging met hem terug naar de plek van het ongeluk.

Volgens een getuige vond de man dat hij niets verkeerd had gedaan. Zijn rijbewijs is afgepakt.

Van het reclamebord is helemaal niets meer over (foto: SQ Vision). vergroot

