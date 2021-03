Studenten wandelen samen tegen depressiviteit: 'Lockdown steeds zwaarder'

Wachten op privacy instellingen... Amber Hielkema bedacht het vaccin tegen eenzaamheid door corona: samen wandelen. (foto: Raoul Cartens) Volgende Vorige vergroot 1/2 Studenten in Breda gaan samen wandelen tegen de eenzaamheid door coronmaatregelen

Het coronavirus zorgt ook onder studenten voor veel ellende. Kroegen zijn dicht, de opleidingen zijn maar mondjesmaat open en daardoor is er onderling maar nauwelijks echt contact. De studenten worden er niet vrolijker van. Er dreigt eenzaamheid of zelfs depressiviteit. Amber Hielkema heeft een simpele, maar doeltreffende oplossing: samen wandelen en praten over wat je als student nu zoal bezighoudt.

Amber uit Roosendaal is tweedejaars studente Social Work aan de Avans Hogeschool in Breda. Na haar dagelijkse online lessen binnenshuis liep Amber buiten regelmatig een rondje. En zo ontstond het idee: waarom niet samen?

Met vier andere medestudenten begon ze het platform 'Walk Along' oftewel 'Loop met me mee'. Het doel is Bredase studenten aan elkaar te koppelen om samen door de stad te gaan wandelen. Op die manier kunnen ze ervaringen uitwisselen. Maar belangrijker nog: het eenzame gevoel onder studenten doorbreken.

"Het is heel hard nodig. Studenten vervelen zich. Samen met anderen is veel gezelliger. Walk Along is vooral bedoeld om weer in contact met elkaar te komen", licht de studente van 20 jaar toe. "De koek raakt echt op. Het wordt steeds zwaarder en dat merk ik ook aan de mensen om mij heen. We zijn jong en willen weer naar buiten. En dat wordt nu nog heel erg beperkt."

Depressief

Volgens onderzoeken voelen steeds meer jongeren zich depressief onder alle coronamaatregelen. Amber herkent dat: "Ja, dat kan ik goed geloven. Er is weinig vooruitzicht en je zit alleen maar thuis, zonder te weten wat je kunt gaan doen. Je ziet je vrienden steeds minder of bent je bijbaantje in de horeca kwijt. Hopelijk kunnen we weer snel met elkaar op het terras zitten."

Met Walk Along hoopt Amber dat studenten steun in elkaar vinden. Ze is nog in de gesprek met de gemeente om afspraken te maken. Volgende maand gaat Walk Along van start. Via Facebook en Instagram kunnen studenten zich aanmelden voor wandeling en babbel met een lotgenoot. Een mailtje sturen kan ook: [email protected]

