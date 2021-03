Enorme run op campers: 'Hét coronaproof vakantiemiddel voor dit jaar'

Campers zijn populairder dan ooit (foto: Pexels). vergroot

In de meivakantie naar het buitenland zit er niet in en ook de zomervakantie is dit jaar nog onzeker. Veel mensen vinden een kampeertrip in eigen land met de caravan of camper daarom een goed alternatief, maar die voertuigen zijn volgens verkopers en verhuurders inmiddels niet meer aan te slepen.

Teun van Acht van Van Acht Campers in Sint-Oedenrode verhuurt 'hét coronaproof vakantiemiddel voor dit jaar'. "Wij verhuren campers compleet met inventaris, tafels en stoelen voor buiten, bestek, alles. Bier in de koelkast en rijden!"

Hij merkt de toenemende belangstelling. "Het loopt goed. De zomervakantie vult zich lekker." Dat komt volgens Van Acht zeker door corona. "Een camper huren is al jaren populair maar nu gaan mensen die er normaal nooit over nadachten, er ook over nadenken."

De verkooppunten zien ook veel meer interesse. Carlo, eigenaar van Camper Centrum 040 noemt het een 'gekkenhuis'. "Ik doe dit al twintig jaar en zo druk is het nog nooit geweest. Ik kan er deze week geen afspraak meer bij hebben, zo druk is het."

Daarnaast zijn de prijzen ook omhoog gegaan door de toegenomen belangstelling. "Wij moeten campers inkopen in het buitenland, maar de inkoopprijzen zijn nu al zo hoog als waar we ze twee maanden geleden nog voor verkochten."

Wie op Marktplaats zoekt naar een tweedehands camper of caravan, heeft veel concurrentie. Advertenties van particulieren zijn vrij schaars en worden vaak duizenden keren in een paar dagen tijd bekeken. Ook wordt er veel geboden. Eén verkoper maakt gebruik van de situatie en schrijft: "Nu het einde nog niet in zicht is en we weer massaal in eigen land op vakantie zullen gaan... Grijp nu de kans om nog een caravan te bemachtigen!"

Ook touroperator Vacansoleil merkt een enorme toename van campingvakanties. Midden in de coronacrisis voegt Vacansoleil meer dan honderd campings toe aan het aanbod. "Vakantie vieren in de buitenlucht op een bestemming die met eigen vervoer bereikbaar is, neemt door corona in populariteit toe. Hierdoor stijgt de vraag fors ”, aldus directeur Jan Willem Verschoor.

