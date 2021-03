Jeroen Delmee wordt de nieuwe bondscoach van de hockeymannen

Jeroen Delmee (foto ANP / Piroschka van de Wouw). vergroot

Recordinternational Jeroen Delmee is de nieuwe bondscoach van de Nederlandse hockeymannen. De oud-hockeyer uit Boxtel begint pas na de Olympische Spelen aan zijn nieuwe baan. Hij volgt dan Max Caldas op. Delmee die nu nog coach is van Tilburg is blij met de kans. “Ik verheug me er op aan de slag te gaan met Oranje.”

Delmee speelde maar liefst 401 interlands. Hij werd olympisch kampioen in 1996 en in 2000. Na de Spelen van 2008 in Beijing beëindigde Delmee zijn actieve hockey carrière bij het Nederlands Elftal. Niet veel later keerde Delmee terug bij de bond als assistent-bondscoach bij de vrouwen. Naast zijn baan als coach van hoofdklasser Tilburg is Delmee nu ook nog bondscoach van Frankrijk.

Delmee noemt de rol van bondscoach bij de Oranje-mannen een mooie en uitdagende klus. “Het is een heel natuurlijk moment om na de Spelen een nieuwe weg in te slaan, zowel voor mij als voor het team. Het geeft rust en duidelijkheid, niet alleen voor mij maar voor alle betrokkenen, dat de kogel nu door de kerk is. “

