Ad moet dartswinkel sluiten door corona en zo verdwijnt 83 jaar historie

Ad de Waal stopt na 83 jaar met de dartswinkel op het NS-Plein in Tilburg. (foto: Tom van den Oetelaar) vergroot

En weer verdwijnt er een winkel door corona. En niet zo maar één. 83 jaar zat voetbal- en later dartswinkel Jo v.d. Hoven op het NS-Plein in Tilburg. Maar het is niet meer vol te houden. Dus sluit eigenaar Ad de Waal zaterdag bedroefd voorgoed de deuren.

Nadat vorig jaar maart alle cafés dichtgingen, verloor De Waal heel veel omzet: “Wij zijn voor tachtig procent afhankelijk van de cafés. Daar wordt onze sport beoefend. Ik had nul omzet en kreeg geen subsidie: ik viel tussen wal en schip.” Eén keer kreeg De Waal vierduizend euro, daarna kwam hij niet meer voor steun in aanmerking door de baan van zijn vrouw: “Iedere maand moesten we geld bijleggen en het pensioenpotje werd rap leger.”

“We gaan genieten van onze drie kleinkinderen.”

Toen De Waals vrouw corona kreeg, was dat de druppel: “In een paar uur tijd werd ze ernstig ziek en belandde ze op de intensive care. We merkten hoe snel het voorbij kan zijn en zeiden tegen elkaar: ‘Het is goed geweest, we gaan genieten van onze drie kleinkinderen'."

De winkel overdragen aan een jongere generatie was geen optie: “Mijn omzet is nul." Dus als zaterdag de deuren sluiten, verdwijnt een Tilburgs fenomeen. Oprichter Jo van de Hoven was een beroemdheid, legt De Waal uit: “Hij voetbalde in de jaren dertig bij TSV Longa. Hij heeft één interlandwedstrijd gespeeld: in 1937, tegen Zwitserland. Van beroep was hij schoenmaker en hij opende hier een winkel in voetbalschoenen. Zijn zoon Jo nam de zaak over.”

“Jelle Klaasen kwam op de koffie en gooide een demo’tje.”

De Waal voetbalde met Jo junior en hielp in de zaak. Toen Jo wilde stoppen, greep hij zijn kans. Hij maakte er een speciaalzaak voor dartsartikelen van, met groot succes: “Klanten kwamen met een busje uit Amsterdam hier naartoe. Acht man die een dagje Tilburg deden, maar ze kwamen eerst hier naartoe.”

Trots somt hij de beroemde darters op die over de vloer kwamen: Gary Robson, Gary Anderson, Jelle Klaasen, Mario Robbe. “Die kwamen hier in de winkel, dronken een kop koffie en gooiden een demootje.”

De Waal was zelfs een jaar lang sponsor van het Schotse nationale team: “Iedereen in dat team liep met ons logo.” En hij was zes jaar de manager van Gary Anderson en Gary Robson.

Nu hij de winkel leegruimt, komt hij de foto’s weer tegen. “Deze historie verdwijnt”, zegt De Waal met spijt. “En de begeleiding ook. Het kabinet zegt wel dat mensen online moeten kopen, maar een dart kun je niet online kopen. Je kunt er wel een op internet zien die mooi is, maar je hebt ‘m niet in je handen. Je moet hem proeven, ruiken, vasthouden en een keer mee gooien. Dat gaan we missen.”

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.