Dronken man scheurt met 202 kilometer per uur over de A4

Een 35-jarige man scheurde dinsdagavond in zijn auto met 202 kilometer per uur over de snelweg A4 bij Steenbergen. Na een blaastest bleek dat hij ook flink wat alcohol had gedronken. De man uit Ossendrecht heeft een rijverbod gekregen.

Een agent stond dinsdagavond rond zeven uur de snelheid te controleren op de A4 bij Steenbergen toen de auto hem voorbij racete. De auto werd uiteindelijk bij Bergen op Zoom aan de kant gezet. Toen zag de agent allemaal lege bierblikken in de auto van de snelheidsduivel liggen.

Te hoog alcoholgehalte

Na een blaastest bleek dat de man stevig gedronken had. Het alcoholgehalte in zijn adem was ruim vier keer de toegestane hoeveelheid. Hij blies namelijk 925 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht, wat neerkomt op rond de tien glazen alcohol. Maar ervaren bestuurders mogen slechts een alcoholgehalte van 220 hebben.

De politie heeft een proces verbaal tegen de man opgemaakt. Zijn rijbewijs is ingenomen en hij heeft een rijverbod gekregen.

