Hogere straffen voor mannen die opriepen tot avondklokrellen

Twee mannen die anderen hebben aangezet tot de avondklokrellen in Tilburg en Breda, hebben woensdag in hoger beroep een hogere straf gekregen van de rechter. Ze plaatsten voorafgaand aan de rellen berichten over wapens en geweld in WhatsApp-groepen en op Facebook.

Het gaat om de rellen op 24 januari. In Tilburg werden brandbommen naar de politie gegooid en werden journalisten belaagd. In Breda lieten relschoppers een spoor van vernieling achter en werden onder andere puien van winkels vernield.

Opruier Tilburg

De Tilburger (47) heeft in een openbare WhatsApp-groep met de naam ‘Rellen Tilburg’, gereageerd op een voorstel om het politiebureau in Tilburg te bekogelen. Hij antwoordde dat hij een automatisch vuurwapen had liggen en dat mensen hem bij interesse een bericht konden sturen.

De man heeft eerder vastgezeten en was onder voorwaarden vrij toen hij de berichten stuurde. Hij is door het hof veroordeeld voor opruiing en het bezit van een stroomstootwapen. Hij moet drie maanden de gevangenis in en krijgt nog eens drie maanden voorwaardelijke straf voor het geval hij de komende twee jaar nog eens in de fout gaat.

Facebook

Een man (35) uit Bavel heeft in een Facebookbericht anderen opgeroepen om zich te verzamelen op een plein in de wijk Tuinzigt. Net als de man uit Tilburg wordt hij door het hof veroordeeld voor opruiing door anderen aan te zetten tot het plegen van strafbare feiten en geweld. Hij moet vier maanden de gevangenis in. Hij krijgt twee maanden voorwaardelijke straf met een proeftijd van twee jaar.

Het hof noemt het gedrag van de beide mannen 'volstrekt onacceptabel' en legt hen een hogere straf op dan de politierechter eerder deed.

"Van de door de politierechter opgelegde straffen gaat volgens het hof ook onvoldoende een afschrikwekkend effect uit naar potentiële opruiers." De twee mannen kregen eerder een celstraf van twee maanden en twee maanden voorwaardelijke straf.

