Auto vat vlam terwijl vrouw aan het rijden is

Auto vliegt spontaan in brand in Nuenen

Een vrouw die door Nuenen reed, moest woensdag plotseling snel uit haar auto vluchten. Uit het dashboard en de motorkap kwam flink wat rook. Kort daarna vloog de auto helemaal in brand. De vrouw is er ongedeerd vanaf gekomen.

Toen de vrouw rook onder haar dashboard uit zag komen, zette ze zo snel mogelijk de auto langs de weg. Ze reed op dat moment in de Beekstraat. Snel daarna veranderde die rook in vlammen. De vrouw is net op tijd uit haar auto gestapt.