WK-stunt van 16-jarige kunstrijdster Lindsay van Zundert

Kunstrijdster Lindsay van Zundert uit Etten-Leur heeft op haar eerste wereldkampioenschap voor een stunt gezorgd. Ze schaatste woensdagochtend zo goed dat ze door is naar de finale. De pas 16-jarige Van Zundert reed een foutloze wedstrijd en vestigde een persoonlijk record.

Lindsay van Zundert moest even na tien uur als eerste van 39 vrouwen op het WK de ijsbaan op. Haar debuut in Stockholm ging foutloos en ze kreeg een score van 57,72. Ze moest vervolgens lang wachten of het genoeg zou zijn voor een plek bij de beste 24.