Stel vindt slapende dieven in hun gestolen brandweerwagen

De brandweerauto van Rob en Joam is weer terug. vergroot

Joam en haar vriend Rob van Gils uit Eindhoven maakten dinsdagochtend kennis met dat unheimische gevoel van een ontbrekende auto. Hun prachtstuk, een tot camper en werkbus omgebouwde brandweerauto uit 1979, stond ’s ochtends niet meer op zijn vaste stek achter hun huis. Het voertuig werd een paar uur later teruggevonden aan de andere kant van Eindhoven. En de twee dieven die er verantwoordelijk voor waren, lagen achterin te slapen.

“We wilden boodschappen gaan doen”, vertelt Joam over de dinsdagochtend. “Rob liep naar onze bus en kwam in paniek terug. Waar ik de bus geparkeerd had, want hij stond er niet meer. Ja, dan gaan de alarmbellen af, natuurlijk.”

"Mam, wat doen jullie hier?"

“Ik zat meteen met de handen in het haar, want ik gebruik hem als werkbus voor mijn cateringbedrijf en moest leveren die dag. Maar toen ik aangifte had gedaan en een foto op Instagram had gezet, maakte ik me toch wel zorgen. Als mijn zoontje Woody, die autistisch is, dat zou zien, zou hij zich een hoedje schrikken. Dat was dus niet zo’n handige actie.”

“Vervolgens krijg ik een berichtje van hem. ‘Mam, wat doen jullie hier?’. Hij woont namelijk aan de andere kant van de stad en had de bus zien staan toen hij naar zijn werk liep. Woody is erbij blijven staan en werd opgevangen door mensen die ook de politie belden. Dan gaat het heel snel.”

De maffe ontdekking in de achterkant van de bus moest toen nog komen. “Het gekke was dat de politie allerlei onderzoeken deed, maar niet op het idee om kwam achterin te kijken. Dus toen Rob toestemming had om weg te rijden, klopte hij gekscherend op de achterkant van de bus zo van: ‘Wakker worden!’. Hij ging kijken en er lagen echt twee boeven in te slapen. Bizar!”

"Het waren twee verlopen types, rechtstreeks onder de brug vandaan."

“Mijn maag draaide zich om en ik had het heel zwaar op dat moment. Ik wilde niet weten wie er in mijn bed geslapen had, want het waren twee verlopen types. Rechtstreeks onder de brug vandaan. Bovendien is die bus ook ons rijdende vakantiehuisje.”

Maar goed: de kampeerwerkbus is dus weer terug bij zijn rechtmatige eigenaren en samen de hort op behoort nog steeds tot de mogelijkheden. Bovendien: “Er zat bijna geen benzine meer in, er zit een slot op de tankdop en dit ding slúúúrpt brandstof, dus echt ver waren ze niet gekomen.”

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.