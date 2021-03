Brand op balkon veroorzaakt veel schade aan appartement in Oss

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision vergroot

Op een balkon van een appartement Aan de Heischouw in Oss is woensdagmiddag rond halfvijf brand uitgebroken. Het vuur sloeg de woonkamer in, maar is inmiddels geblust door de brandweer.

Ron Vorstermans Geschreven door

Er is niemand gewond geraakt bij de brand. Wel is de schade in met name de woonkamer groot.

In het appartement was tijdens de brand een hond aanwezig, maar die vluchtte naar de achterkant van het appartement en maakt het goed. De brand trok veel bekijks van omstanders.

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision vergroot

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision vergroot

