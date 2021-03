Eén nieuwe leerling moet basisschool redden van sluiting

Archieffoto: Google Maps. vergroot

Eén leerling maar. Basisschool De Start in De Moer in de gemeente Loon op Zand heeft één extra leerling nodig om de deuren open te kunnen houden. En snel ook, want als dat kind niet binnen een maand komt, wordt de financiering van de school stopgezet en moet de school dicht. “Het wil dit jaar maar niet lukken.”

Ron Vorstermans Geschreven door

De basisschool, gelegen in de kleine dorpskern De Moer boven Tilburg, moet op papier per 1 oktober zeker 23 leerlingen hebben. Zo niet, dan moet de school dicht volgens de opheffingsnorm van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

1 oktober lijkt ver weg, maar de realiteit is urgenter dan dat: medio april moeten alle leerlingen al ingeschreven zijn. Maar goed, op dit moment blijft de school dus nog steken op 22 kinderen.

‘Kleine dorpskern’

Directeur Agnes Coolen doet verwoede pogingen om 'het extra kind' haar school in te krijgen. “Het moet gaan lukken via de dorpen in de omgeving, of in de Reeshof wellicht. We hebben al enkele kinderen uit de omgeving hier."

Betekent dat de bassischool niet meer kan ‘putten’ uit De Moer zelf? “Ja, alle kinderen uit De Moer zitten al gezellig bij ons. We zijn een kleine dorpskern”, zegt Coolen. “De toekomst ziet er trouwens beter uit door de vele nieuwbouw. Er zijn ook weer voldoende geboortes. Maar ja, dit jaar lukt het dus net niet.”

Aan de kwaliteit van het onderwijs op de school kan het niet liggen, meent Coolen. “We zijn een ontzettend goede school. Dat zeg ik met trots. Al jaren liggen onze cijfers boven het gemiddelde. We blijven hopen.”

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.