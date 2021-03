Brandweer bevrijdt zwaargewonde bestuurder uit auto na ongeval

Foto: Perry Roovers/SQ Vision Mediaprodukties vergroot

Een automobilist is in de nacht van woensdag op donderdag zwaargewond geraakt bij een ongeluk in Wernhout. De man verloor de controle over het stuur, waarna de witte Volkswagen uiteindelijk op de zijkant tot stilstand kwam. De brandweer moest de bestuurder uit de auto bevrijden.

Joris van Duin Geschreven door

Het ongeluk gebeurde rond kwart over één 's nachts op de Wernhoutseweg in de gelijknamige plaats. De bestuurder raakte in de bocht bij Grand café De Bocht een paaltje en reed daarna aan de andere kant van de straat tegen het hekwerk van een huis aan. Ook botste de man tegen een lantaarnpaal.

Ambulancemedewerkers kregen hulp van een trauma-arts die met een helikopter naar de plek van het ongeval gebracht werd. Daarna is de man naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de rijbaan afgesloten om onderzoek te doen. De brandweer zette de Volkswagen op zijn wielen, waarna de berger de wagen heeft meegenomen. Hoe de man de controle over het stuur kwijt kon raken, wordt onderzocht.

