Massaal afval gedumpt naast containers: 'Maden kropen mijn winkel binnen'

Eindhoven heeft een groot afvalprobleem. Het aantal dumpingen bij ondergrondse containers steeg explosief. Dit jaar kwamen er al 7000 meldingen binnen bij de gemeente Eindhoven. In heel 2020 waren dat er 17.000. De overlast is daarmee veel groter dan in andere Brabantse steden.

Een van die melders is Nicole Raymakers van Nicky’s Lingerie. Voor haar winkel in de Kruisstraat in Eindhoven is het elke dag raak. Bij de ondergrondse containers wordt van alles gedumpt. “Het ergste wat ik ooit heb gevonden waren geiten- en schapenkoppen. Niet eentje, maar wel tien. Ze zaten in zakken, maar vogels pikken die open. Dus dat lag hier allemaal. Er ligt veel voedselafval van de horeca in de straat.”

"Ik kan er bijna wel van huilen. Dat hier zo asociaal mee om wordt gegaan."

Het Victoriapark in het centrum lijkt soms wel een stortplaats. Na het weekend zijn de containers door het gedumpte vuil amper te bereiken. Of de container wordt geblokkeerd door een kartonnen doos die erin is gepropt. Noodgedwongen en vol afschuw zet Frans Frederiks zijn vuilniszakken er ook maar naast. “Ik heb er helemaal tabak van. Het is gewoon asociaal. Dit is illegale stort. Ik kan er niet bij dus moet het ook maar zo.”

Matrassen en bankstellen worden in Eindhoven gewoon op straat gezet. De overlast is enorm volgens Nicole. Ze kreeg zelfs ongedierte in haar lingeriezaak. “We hebben een keer maden in de winkel gehad. Er lag vlees bij de containers en het spoor liep naar onze deur. Ik zag gewoon mijn etalage bewegen. Het waren al vliegen geworden en die zaten dus in mijn etalage. Ik kan er bijna wel van huilen. Dat hier zo asociaal mee om wordt gegaan. ”

Volgens de gemeente en afvalverwerker Cure kunnen er meerdere oorzaken zijn, bijvoorbeeld:

De containers zijn te klein.

Het kan om een storing gaan waardoor de container niet opengaat.

Expats zijn mogelijk niet goed op de hoogte van de afvalinzameling in de stad.

Er worden soms te grote en volle zakken in de restcontainer gepropt waardoor deze vastloopt.

“Inwoners die hun pasje vergeten zijn, zetten hun vuilniszak naast de container. Veel mensen denken dan dat de bak vol is en zetten hun afval er ook naast”, zo laat een woordvoerder weten. Ook staan er veel meer dozen bij de containers omdat we nu door corona meer online bestellen.

"Een winkelier is vertrokken omdat hij de deur niet open kon laten staan vanwege de stank.”

In de Kruisstraat speelt een ander probleem volgens ondernemer Nicole Raymakers. “Er is hier in de Kruisstraat veel illegale bewoning. Zij hebben geen pasje voor de containers. Ze gooien allemaal kleine zakjes neer. In de zomermaanden gaat het stinken. Het is zo triest dat een winkelier is vertrokken omdat hij de deur niet open kon laten staan vanwege de stank.”

Door de dozen is deze container tijdelijk niet meer te gebruiken.

Om het afvalprobleem op te lossen, rijdt er nu in de stad elke dag een extra vuilniswagen rond. Die haalt bij de populaire dumpplekken al het vuil op. Ook komen er nieuwe stickers op de containers: in het Nederlands en in het Engels. En er gaan boetes uitgedeeld worden. Van op heterdaad betrappen, tot het openmaken van zakken om de eigenaar te achterhalen.

Volgens Raymakers is dat wel een oplossing. “Ik denk dat mensen balen als ze moeten betalen. Ik hoop echt dat ze dat gaan doen.”

In vergelijking met andere Brabantse steden, zijn de cijfers erg hoog in Eindhoven.

Eindhoven: vorig jaar 17.000 meldingen en dit jaar al 7000.

Tilburg: vorig jaar 4285 en dit jaar nog geen 500.

Breda: vorig jaar 991 en dit jaar al 653.

Den Bosch: heeft geen cijfers beschikbaar.

